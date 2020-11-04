АМКУ оштрафував групу "Ново Нордіск" та її дистриб’юторів на майже 190 мільйонів

Антимонопольний комітет наклав штраф у майже 190 мільйонів гривень на фармацевтичну групу "Ново Нордіск" та її дистриб’юторів в Україні. Це - одна з трьох компаній, що контролює 99% вартості світового ринку інсуліну.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

У рішенні йдеться про те, що "ціна в договорі між виробником і дистриб’ютором прямо впливає на ціну, за якою держава потім купує ці ліки за бюджетні кошти для пацієнтів".

За законом, ціна, визначена під час публічних закупівель не може перевищувати визначену угодою про дистрибуцію та задекларовану до МОЗ на понад 10%. Натомість, шляхом надання післяпродажних знижок, дистриб’ютори отримували додатковий дохід значно вищий, подекуди до 80%.

АМКУ встановив, що "ланцюг непрозорого ціноутворення призвів до необґрунтованого завищення відпускних цін на лікарські засоби Ново Нордіск та надавав згаданим дистриб’юторам конкурентні переваги".

Дистриб’юторами в Україні, що порушили конкурентне законодавство, є групи Медфарком та БаДМ, ТОВ "Аптека ЗІ", "Фармадіс" та "Медфарм", а також ПрАТ "Ганза".

Економічна правда



