Курс валют на 4 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,52 - 28,55 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,53 - 28,54 гривні;

Євро – 33,28 - 33,30 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,48 – 28,70 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,56 - 28,64 гривні, євро - 33,24 - 33,36 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 4 листопада на рівні 28,6 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,48 грн (на 3 листопада - 33,29 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.

Економічна правда