Курс валют на 4 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,52 - 28,55 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,53 - 28,54 гривні;
Євро – 33,28 - 33,30 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,48 – 28,70 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,49 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,56 - 28,64 гривні, євро - 33,24 - 33,36 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 4 листопада на рівні 28,6 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,48 грн (на 3 листопада - 33,29 гривні).
Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.
Економічна правда
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