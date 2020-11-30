В Італії Apple оштрафували на 10 мільйонів євро за "оманливі" твердження у рекламі

Італійський регулятор оштрафував компанію Apple на 10 млн євро за "оманливу" інформацію для споживачів про характеристики iPhone.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Рішення регулятора стосується реклами, у якій стверджувалося, що певні моделі iPhone стійкі до впливу води "до 30 хвилин", навіть якщо знаходяться на глибині кілька метрів.

Регулятор вважає рекламу оманливою через те, що при цьому не вказано, що це правда лише за дотримання специфічних умов - у чистій воді в лабораторії, тоді як у реальному житті ситуації можуть бути інакші.

Окрім того, регулятор вважає, що Apple недостатньо чітко вказала інформацію про обсяг гарантії - до неї не входять пошкодження внаслідок впливу рідин і технічна допомога у разі такого пошкодження телефона не передбачається.

Європейська правда