В аеропорту "Львів" заявили про 10-годинний обшук і перешкоджання діяльності

У приміщенні адмінкорпусу аеропорту "Львів" імені Данила Галицього 27 листопада пройшов обшук тривалістю 10 годин у кримінальному провадженні, зареєстрованому ще 1,5 роки тому - в аеропорту заявили про перешкоджання діяльності.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"27.11.2020р., за участі працівників Прокуратури, Служби безпеки України, Національної поліції України в приміщенні адміністративного корпусу ДП МА "Львів" ім.Данила Галицького" здійснювався обшук тривалістю понад 10 годин. (з 12 до 22 год.).

Проведення слідчих дій відбувалось у кримінальному провадженні, зареєстрованому ще 1,5 роки тому щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг – одного із статутних видів діяльності аеропорту. Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена", - йдеться у повідомленні.

Аеропорт підкреслює, що підстав для проведення обшуку не було.

"Протягом 2019 - 2020 років підприємство двічі надавало документи у межах вище зазначеного кримінального провадження, послідовно та аргументовано доводило правомірність надання рекламних послуг в аеропорту, в тому числі залучало відповідних фахівців та отримало науковий висновок, який підтверджує законність здійснення рекламної діяльності аеропортом.

"Під час проведення слідчих дій стало зрозуміло, що метою даного кримінального провадження є, очевидно, не встановлення істини по справі (адже примусово вилучено документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук).

Адвокати та юристи запевняють, що юридичні перспективи у цій справі відсутні. Відтак, мета цього кримінального провадження очевидна – перешкоджання діяльності аеропорту у непростий час для усієї держави. Будемо боротись публічно та без приховування фактів та документів. Маємо надію, що і слідство буде поводити себе аналогічно. Це надасть можливість усім зробити свої висновки", - додали в аеропорту.

Економічна правда