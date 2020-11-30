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Експосадовця НБУ призначили членом правління Ощадбанку

Понеділок, 30 листопада 2020, 17:15
 

Наглядова рада Ощадбанку призначила членом правління банку, директором генерального департаменту з управління ризиками Дмитра Буца, який до цього був заступником директора департаменту супроводу кредитів НБУ.

Про це йдеться у повідомленні банку системі розкриття інформації НКЦБФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Буца призначили терміном на 5 років.

Повідомляється, що він із 2014 року працював в Правекс Банку директором департаменту фінансової реструктуризації головного управління ризик-менеджменту, із 2016 року - директором департаменту реструктуризації роздрібного сегмента і сегмента МСП та управління активами головного управління ризик-менеджменту.

Із лютого 2018 року по листопад 2020 року Буц займав посаду заступника директора департаменту - начальника управління кредитного аналізу та супроводу кредитів для підтримки ліквідності департаменту супроводу кредитів в НБУ.

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