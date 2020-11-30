ЄС має намір запровадити більш жорсткі вимоги для батарей

У зв’язку з активним переходом на зелену енергетику та електричні транспортні засоби у ЄС планують впровадити жорсткіші вимоги до батарей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Євросоюз розраховує стати другим найбільшим ринком для батарей у світі. У зв’язку зі збільшенням кількості елементів живлення та їхньої важливості у регіоні, екологічність батарей "не має відставати".

ЄС вже вклав мільярди у проєкт Battery Alliance, аби конкурувати з Азією, єдиним постачальником батарей у Європу. За оцінками Єврокомісії, ринок до 2025 року може сягнути 250 мільярдів євро, а потужностей вистачатиме на покриття попиту автоіндустрії.

Для того, аби підвищити екологічність батарей, ЄС підніме стандарти для виробництва щодо відповідального використання сировини та "зеленої" енергії, обмеження шкідливих викидів, підвищення енергоефективності та покращення термінів використання.

Вимоги застосовуватимуть як до компаній на території ЄС, так і до імпорту.

Ринок електрокарів стрімко розвивається у Європі. Для виконання вимог щодо зниження обсягів парникових газів у рамках "Зеленої угоди", регіону потрібно зменшити викиди від транспорту на 90%.

Такі тенденції приваблюють інвесторів, тому Panasonic Corp. має намір розпочати бізнес у Норвегії, а китайська SVolt Energy Technology Co. разом із Contemporary Amperex Technology Ltd. розпочинають виробництво у Німеччині цього місяця.

Економічна правда