Швидкісний інтернет на дорогах: коли та де чекати на 4G

До 2023 року покриттям 4G мають бути забезпечені міжнародні автодороги, однією з перших стане траса Київ-Одеса.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Так, відповідно до умов ліцензій на частоти 900 МГц, мобільні оператори повинні забезпечити мобільний 4G:

✘ до 1 липня 2022 року – у населених пунктах з населенням понад 2 тис,

✘ до 1 січня 2023 року – на міжнародних автомобільних дорогах,

✘ до 1 липня 2024 року – на національних автомобільних дорогах.

Компанії "Київстар" і Vodafone оцінюють вартість виконання ліцензійних умов у 4 млрд грн для кожної з них. Проте оператори можуть зекономити завдяки спільному будівництву базових станцій та використанню існуючих.

Досвід експлуатації станцій LTE-900 МГц показує, що низькі частоти покривають радіус 10-15 км, тоді як станції LTE-1800 МГц – до 6 км.

Загалом радіус покриття значною мірою залежить від місцевості, обладнання та висоти базових станцій.

Першими трьома трасами міжнародного значення, які отримають 4G-покриття, стануть Київ – Одеса, Київ – Чоп та Київ – Харків – Довжанський.

На початку розгортання мережі це буде точкове покриття, а до кінця терміну реалізації програми стане суцільним. "Уже в 2021 році очікуємо на значне покращення зв'язку 4G на цих дорогах", – кажуть у lifecell.

Більше про те, де ще з’явиться 4G та з якими проблемами стикаються оператори читайте у матеріалі ЕП: 4G в селах і на автошляхах: коли і де чекати в першу чергу

Економічна правда