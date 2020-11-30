Британія хоче заборонити обладнання Huawei у своїх мережах 5G

Уряд Британії пропонує з вересня наступного року заборонити операторам зв’язку в Британії використовувати обладнання Huawei у мережах 5G.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином влада хоче позбутися особливо ризикованих постачальників. Натомість, оператори зв’язку зможуть підтримувати вже наявне обладнання компанії.

У разі підтримки законопроєкту Парламентом, уряд матиме вплив на питання держбезпеки, адже зможе ідентифікувати "ризикове" обладнання та надавати вказівки у разі його застосування.

Штрафи за порушення можуть сягати понад 100 тисяч фунтів на день, а саме 10% обороту компаній.

В уряді зауважили, що новий закон допоможе країні не бути залежними у якості мережі від лише декількох постачальників. Влада буде заохочувати нових постачальників заходити на ринок на заміну китайській корпорації, що також стимулюватиме розвиток технологій.

Компанію Huawei звинувачують у зв’язках з китайським урядом. На фоні цього вже близько року тривають дебати щодо заборони обладнання компаній через ризики для національної безпеки.

У липні під тиском США британський уряд постановив вилучення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Усі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично вмотивованим та не пов’язаним із оцінкою ризиків".

Нагадаємо:

Раніше шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Економічна правда