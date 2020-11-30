У новорічний період європейські склади працюватимуть на межі потужностей

Через можливі локдауни, новорічні свята та завершення перехідного періоду Brexit, європейські компанії вже завантажують свої склади до максимальних потужностей.

Про це повідомляють Reuters.

Компанії вже заповнюють на максимуми свої склади, аби товари були ближче до споживачів через можливі нові локдауни та наближення новорічних свят.

Британія та Європа також знаходяться під впливом Brexit, перехідний період якого завершиться 31 грудня 2020 року. Через ризики виходу з ЄС без угоди, британські компанії вже завантажують склади до межі потужностей, аби уникнути проблем із поставками у піковий зимовий період.

Понад 30% продажів британських компаній - це продажі до континентальної Європи, а окремі популярні бренди у Британії представлені виключно у країнах ЄС.

Окрім того, пандемія та зменшення мобільності спричинили різке зростання в онлайн-рітейлі, тож склади працювати на підвищених потужностях. Разом із новорічним попитом питання складів постає для компаній ще більш гостро. Власник мережі складів GLP, що надає об’єкти у лізинг H&M, Amazon та DHL зазначає, що їхні склади наразі мають лише 3% вільних потужностей.

Також зазначається, що онлайн-рітейлери потребують утричі більше місця на складах у порівнянні з фізичними локаціями.

У зв’язку з пандемією компанії почали розташовувати сховища у на менших рівнях - скажімо, замість регіонального складу, компанія радше матиме окремі склади у кожній країні.

Brexit матиме неабиякий вплив на рітейл у країнах ЄС навіть за умови виходу з угодою. У такому разі компанії будуть змушені сплачувати за імпорт-експорт товарів та заповнювати на них декларації. За підрахунками, це біля 250 мільйонів декларацій щороку.

Економічна правда