Курс валют на 30 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,48 - 28,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,48 - 28,50 гривні;

Євро – 34,09 - 34,12 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,40 – 28,61 гривні. Євро купують по 33,68 гривні, продають по 34,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,47 - 28,53 гривні, євро - 33,80 - 33,94 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.

Економічна правда