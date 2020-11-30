В Україні стартує Кіберпонеділок: знижки, які "втруть носа" Чорній п’ятниці

У понеділок мережа торговельних центрів "Епіцентр" вперше розпочинає акцію мегазнижок "Кіберпонеділок".

Слідом за Чорною п'ятницею одна з найбільших торговельних мереж в Україні запропонувала клієнтам акцію "Кіберпонеділок", але в абсолютно незвичному форматі. На бітьківщині кіберпонеділка - в США, у цей день товари за зниженими цінами пропонують інтернет-магазини.

Український ритейлер першим наважився вивести цю акцію за межі онлайну та реалізувати у всіх торговельних центрах "Епіцентр" в Україні.

За аналітикою мережі "Епіцентр" через карантин вихідного дня близько 30% покупців не встигли скористатися перевагами Чорної п'ятниці, яка традиційно в Україні продовжувалась і у вихідні дні.

Як зазначає заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі Володимир Гончаров, під час проведення Чорної п'ятниці в Епіцентрі мережа отримала багато відгуків від клієнтів, які висловили жаль через те, що не змогли здійснити покупки у вихідні дні.

"Девіз нашої компанії - працювати заради людей. Епіцентр завжди на перше місце ставить інтереси покупця.

Ми розуміємо, що через карантин вихідного дня далеко не всі встигли зробити покупки в Чорну п'ятницю.

І це прикро, оскільки саме в цей період люди купують подарунки та прикраси для новорічних свят.

Тож, аби надати можливість всім нашим клієнтам придбати товари за гарними цінами, ми вперше розширили акцію "Кіберпонеділок" на всю мережу торговельних центрів, - відмітив Володимир Гончаров.

Найкращі товарні пропозиції за найвигіднішими цінами покупці зможуть знайти як на центральних алеях, так і на полицях торговельних центрів. Акція діятиме лише один день - в понеділок, 30 листопада, до 23:59 і до останнього клієнта .

Втім, вже з вівторка в мережі "Епіцентр" стартує традиційна передноворічна акція знижок "Чесна вигода".