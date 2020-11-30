Офіційний курс: гривня ослабла
Понеділок, 30 листопада 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).
Нагадуємо:
27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.
27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.
Економічна правда
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