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Офіційний курс: гривня ослабла

Понеділок, 30 листопада 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).

Нагадуємо:

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.

Економічна правда

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