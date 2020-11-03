Нацкомісія з цінних паперів попереджає про шахрайство "квазіброкерів"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку викрила діяльність групи осіб, які знаходяться на території України та пропонують фінансові послуги громадянам Європейського Союзу з метою незаконного заволодіння коштами таких клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

"Дані особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні міжнародні форекс брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами. Вони нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію. Потенційних інвесторів шахраї запевняють, що розташовуються у таких поважних фінансових мегаполісах як Лондон, Токіо та Нью-Йорк", - повідомляють у НКЦПФР.

Зазначається, що шахраї здійснюють пошук працівників зі знанням іноземних мов на українських інтернет ресурсах з пошуку роботи. В подальшому їх навчають психологічним аспектам, як переконувати потенційних жертв "інвестувати якомога більше коштів у їхні начебто успішні компанії".

"Таким чином, шахраї, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в інших країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси в містах України", - йдеться у повідомленні.

НКЦПФР звернулася до Комісії з фінансового нагляду Польщі з проханням надати інформацію щодо звернень її громадян, які могли бути ошуканими, та в цілому діяльності таких компаній на території ЄС.

"Також Комісією встановлено список інших країн ЄС, громадяни яких очевидно могли стати жертвами. Наразі готуються відповідні запити до інших фінансових регуляторів країн ЄС", - додали у Нацкомісії.

Економічна правда