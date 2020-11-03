Facebook запустив платформу з онлайн-тренінгами для малого і середнього бізнесу в Україні

Компанія Facebook оголосила про запуск Boost with Facebook - хабу з безкоштовними та інтерактивними онлайн-тренінгами для малого і середнього бізнесу, усі тренінги будут доступні на сайті з 3 листопада.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що будуть опубліковані вебінари про присутність в Інтернеті, створення креативного контенту та приклади ефективного використання цифрових інструментів українськими компаніями, що допоможуть їм відновити роботу після локдауну.

"Світова криза у сфері охорони здоров'я змінила звичну роботу майже всіх компаній. Однак найбільшим цей виклик став для малого та середнього бізнесу. Багатьом із підприємств довелося повністю припинити свою діяльність, тоді як деякі стикнулися з іншою проблемою - залучати клієнтів стало важче, адже ті залишаються вдома у зв'язку з міркувань безпеки через пандемією.

Адаптація до умов соціального дистанціювання для малого бізнесу часто означає зміну своєї бізнес-моделі та переведення значної частини роботи в онлайн-формат. Такий перехід може допомогти зберегти ліквідність і робочі місця, проте для деяких компаній це складне завдання. З огляду на таку ситуацію, Facebook вирішила запустити безкоштовну програму навчання для підприємців", - йдеться у прес-релізі.

"Ми усвідомлюємо, що багато проблем, з якими зіштовхуються сьогодні підприємці, не зникнуть негайно, навіть коли будуть зняті обмеження. Щоб підтримати їх у цей складний час, наша команда прагне допомогти їм з використанням потенціалу Інтернету і безкоштовних інструментів Facebook та Instagram.

Наша мета - поділитися корисними знаннями з якомога більшою кількістю малих та середніх компаній", - пояснила менеджерка з публічної політики Facebook в Україні Катерина Крук.

Повідомляється, що онлайн-тренінги готують експерти Facebook: їх теми охоплюють ідеї щодо ефективного нарощування присутності компанії в Інтернеті, позиціонування бренду у соціальних мережах, підтримки зв'язку з клієнтами або створення цікавого та привабливого контенту за допомогою безкоштовних мобільних додатків.

Окрім вебінарів, на платформі також будуть доступними низка відео та письмовий контент, розроблені для того, аби допомогти підприємцям бути краще підготовленими до цифрової трансформації.

У компанії додали, що тренінгова програма розроблена під патронатом Міністерства цифрової трансформації.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, роль діджитал-маркетингу для малого та середнього бізнесу зростала останні роки природнім шляхом, а через пандемію коронавірусу ще більш актуалізувалась потреба використання онлайн-інструментів.

"Наша мета в рамках цього проєкту - знайти талановитих українських діджитал-джедаїв, які стануть сертифікованими тренерами Facebook і навчатимуть інших онлайн-просуванню брендів або компаній. Ми об’єднуємо зусилля з найбільшою у світі соцмережою, щоб максимально донести філософію цифровізації до наших підприємців", - сказала вона.

"Всі тренінги будуть доступні з 3 листопада 2020 року не тільки на сайті освітнього хабу, а й в національній онлайн-школі для підприємців на платформі Дія.Бізнес. Навчання в онлайн-школі для підприємців відбувається у форматі освітніх серіалів.

У рамках кожного навчального серіалу потенційні та чинні підприємці можуть подивитися серії, пройти тестування, отримати додаткові корисні матеріали, пройти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу", - йдеться у повідомленні.

Крім хабу, Дія.Бізнес спільно з Facebook оголосили про набір 15 тренерів, які прагнуть дізнатися, як вчити навичкам цифрового маркетингу у Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp, щоб допомогти людям та бізнесу у своїх громадах. Детальніша інформація про програму буде оприлюднена згодом.

Економічна правда