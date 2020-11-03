У жовтні українці купили рекордну для 2020-го кількість нових авто – асоціація

За жовтень 2020 року український автопарк поповнили 8,4 тисяч нових лекових авто - це на 6% менше, ніж роком раніше, водночас це рекордна для цього року кількість придбаних нових авто.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що, як і рік тому, найбільший попит мали автомобілі марки Renault (1431 шт.), при цьому порівняно з минулим роком жовтнева реалізація нових Renault зменшилась на 22%.

На другій позиції залишилась Toyota, реєстрації зросли на 11% до 1365 одиниць.

Замикає топ-3 KIA (830 авто, практично продублювавши минулорічний результат).

Також у топ-5 Skoda (ріст на 10%, до 593 авто) та Volkswagen (-11%, 536 авто).

"За підсумками минулого місяця титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався автомобілю KIA Sportage. Цей кросовер у жовтні вибрали 788 покупців.

Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 68,5 тис нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда