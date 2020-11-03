АМКУ оштрафував Ощадбанк на 1 мільйон за неподання інформації у встановлений строк

Антимонопольний комітет України наклав штраф на Ощадбанк у розмірі 1,058 млн грн за "вчинення порушення у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк".

Таке рішення прийняла Тимчасова адмністративна колегія Комітету 30 жовтня, передає прес-служба АМКУ.

"Значний розмір штрафу пов'язаний із врахуванням Комітетом обтяжуючих обставин справи під час прийняття рішення.

Так, ПАТ "Державний ощадний банк України" не надав інформацію, яка вимагалась Комітетом з метою збору доказів та доведення або спростування ознак порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу органів Комітету", - йдеться у повідомленні.

"Комітетом проводилось розслідування дотримання вимог законодавства при набутті ПАТ "Державний ощадний банк України" у власність активів, які мають ознаки єдиного майнового комплексу, шляхом стягнення звернення на заставне майно.

Звертаємо увагу, що законодавством не передбачено звільнення банківських установ від необхідності отримання дозволу на концентрацію, незважаючи на захист банком своїх прав як кредитора (за виключенням ситуацій, які передбачені пунктом 5 частини третьої статті 22 ЗУ "Про захист економічної конкуренції")", - додали в АМКУ.

У відомстві підкреслили, що відмова Ощадбанку у наданні інформації на вимогу Комітету "призвела до неможливості встановлення дійсних обставин та завершення розслідування".

"Тобто, це призвело до неможливості виконання Комітетом покладених на нього обов'язків", - вважають у Комітеті.

"Створення ПАТ "Державний ощадний банк України" такої ситуації може свідчити про намір приховування інформації, яка могла довести наявність в діях банку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у позиції АМКУ.

Економічна правда