За січень-вересень кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою гаджетів
Неділя, 29 листопада 2020, 14:45
У січні-вересні 2020 року кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.
Про це розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
"Смартфони увійшли у наше життя та змінили його назавжди – у 2020 році в Україні кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.
Цьогоріч за три квартали у такий спосіб було витрачено майже 70 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
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