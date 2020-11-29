За січень-вересень кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою гаджетів

У січні-вересні 2020 року кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.

Про це розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Смартфони увійшли у наше життя та змінили його назавжди – у 2020 році в Україні кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.

Цьогоріч за три квартали у такий спосіб було витрачено майже 70 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.