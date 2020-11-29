Всі розділи
Укр / Рус

Попри те, що ринок автомобільних продажів знизився, електричні моделі показують зростання — аналітики

Неділя, 29 листопада 2020, 17:00

Річний приріст продажів батарейних електромобілів (BEV) склав 197% - всього в жовтні в Європі було продано 71,8 тисяч таких автомобілів.

Про це йдеться в дослідженні компанії JATO Dynamics.

Лідером в сегменті став Volkswagen ID.3 з результатом 10,590 штук і часткою ринку 25%.

Повідомляється, що другий місяць поспіль електрифіковані моделі (BEV, PHEV, HEV) перевершили з продажу дизельні моделі - 26,8% (302,587 штук) проти 26,3%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Tesla відкличе понад 10 000 автомобілів з дефектами 28 листопада 2020, 13:39
Набули чинності зміни до ПДР для водіїв, велосипедистів і пішоходів 25 листопада 2020, 10:10
У Tesla розмірковують про випуск компактного електрокара для європейського ринку 25 листопада 2020, 09:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!