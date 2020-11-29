Попри те, що ринок автомобільних продажів знизився, електричні моделі показують зростання — аналітики
Неділя, 29 листопада 2020, 17:00
Річний приріст продажів батарейних електромобілів (BEV) склав 197% - всього в жовтні в Європі було продано 71,8 тисяч таких автомобілів.
Про це йдеться в дослідженні компанії JATO Dynamics.
Лідером в сегменті став Volkswagen ID.3 з результатом 10,590 штук і часткою ринку 25%.
Повідомляється, що другий місяць поспіль електрифіковані моделі (BEV, PHEV, HEV) перевершили з продажу дизельні моделі - 26,8% (302,587 штук) проти 26,3%.
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