Попри те, що ринок автомобільних продажів знизився, електричні моделі показують зростання — аналітики

Річний приріст продажів батарейних електромобілів (BEV) склав 197% - всього в жовтні в Європі було продано 71,8 тисяч таких автомобілів.

Про це йдеться в дослідженні компанії JATO Dynamics.

Лідером в сегменті став Volkswagen ID.3 з результатом 10,590 штук і часткою ринку 25%.

Повідомляється, що другий місяць поспіль електрифіковані моделі (BEV, PHEV, HEV) перевершили з продажу дизельні моделі - 26,8% (302,587 штук) проти 26,3%.