В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний
Неділя, 29 листопада 2020, 12:25
В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.
Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Фейсбуці.
"Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично".
За його словами, провідники результатом задоволені.
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