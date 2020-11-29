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В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний

Неділя, 29 листопада 2020, 12:25
 

В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.

Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Фейсбуці.

 

"Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично".

За його словами, провідники результатом задоволені.

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