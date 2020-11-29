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Посли країн G7 підтвердили підтримку прозорої і справедливої приватизації

Неділя, 29 листопада 2020, 11:04
 

Посли країн "Великої сімки" в Україні в ході зустрічі з главою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком підтвердили свою підтримку прозорої і справедливої приватизації державних активів.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter.

"Посли країн G7 зустрілися з главою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої і справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік", - йдеться в повідомленні.

Посли G7 також наголосили, що приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки.

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ФДМУ приватизація

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