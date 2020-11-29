Посли країн G7 підтвердили підтримку прозорої і справедливої приватизації
Посли країн "Великої сімки" в Україні в ході зустрічі з главою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком підтвердили свою підтримку прозорої і справедливої приватизації державних активів.
Про це йдеться у повідомленні у Twitter.
"Посли країн G7 зустрілися з главою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої і справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік", - йдеться в повідомленні.
Посли G7 також наголосили, що приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки.
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