1+1 media, ДТЕК, АТБ та інші: великі компанії підписали декларацію "Бізнес без бар'єрів"

Перша леді Олена Зеленська ініціювала підписання декларації "Бізнес без бар'єрів" між великими українськими та міжнародними компаніями.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

З боку бізнесу декларацію підписали представники "Укрпошти", Ощадбанку, "Укрзалізниці", "Ашана", "1 + 1 media", ДТЕК, Socar, Work.ua, "АТБ" і Danone.

Повідомляється, що компанії будуть сприяти змінам з метою створення можливостей і соціального включення для всіх суспільних груп, в тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з дітьми до шести років, жінок і молоді.

Перша леді і представники компаній домовилися до кінця цього року зафіксувати досягнення і визначитися з планами на найближчі роки з розвитку безбар'єрності в бізнесі.

За бажанням до "Бізнесу без бар'єрів" може приєднатися будь-яка компанія, яка готова імплементувати принципи безбар'єрного ведення бізнесу, вказується в повідомленні.