500 мільйонів доларів на бонуси: Amazon буде платити співробітникам за роботу у передріздвяний період
Субота, 28 листопада 2020, 16:53
Інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. виплатить спеціальні бонуси співробітникам, що взаємодіють з клієнтами, за роботу в передріздвяний період.
Про це пише CNN.
Співробітники Amazon в США, які будуть працювати в період з 1 по 31 грудня, отримають спеціальний бонус, що становить 300 дол для тих, хто зайнятий повний робочий день, і 150 дол для частково зайнятих.
В цілому Amazon направить на виплату спеціальних бонусів понад 500 млн дол.
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