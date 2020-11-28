500 мільйонів доларів на бонуси: Amazon буде платити співробітникам за роботу у передріздвяний період

Інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. виплатить спеціальні бонуси співробітникам, що взаємодіють з клієнтами, за роботу в передріздвяний період.

Про це пише CNN.

Співробітники Amazon в США, які будуть працювати в період з 1 по 31 грудня, отримають спеціальний бонус, що становить 300 дол для тих, хто зайнятий повний робочий день, і 150 дол для частково зайнятих.



В цілому Amazon направить на виплату спеціальних бонусів понад 500 млн дол.