Авіакомпанії у 2021 році отримають чистий збиток у 38,7 мільярдів доларів, або 13,78 доларів на кожного пасажира.

Про це йдеться в прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), передає avianews.

За прогнозом, поліпшення слід очікувати лише в четвертому кварталі 2021 року, коли авіаперевізники перестануть агресивно скорочувати витрати і зростання попиту після відкриття кордонів.

Загальний пасажиропотік в наступному році збільшиться на 1 млрд у порівнянні з 2020 роком до 2,8 млрд чоловік, проте, підкреслюють в IATA, це все ще буде на 1,7 млрд пасажирів менше, ніж в 2019 році.

В IATA вважають, що авіакомпанії зможуть повернутися до показників 2019 роки не раніше 2024 року. При цьому внутрішні ринки будуть відновлюватися швидше міжнародних.