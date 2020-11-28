Tesla відкличе понад 10 000 автомобілів з дефектами

Компанія Tesla відкличе більше 10 000 машин Model X і Model Y через виявлені дефекти кріплення фрагментів даху і загрози відмови керма.

Про це пише Інтерфакс

У Китаї повідомили, що компанія відкликає в КНР 870 автомобілів Model X, випущених в період з 16 березня по 31 липня 2016 року, через загрозу відриву зовнішньої секції даху.

Відзначається, що відлітаючі при русі шматки даху можуть становити небезпеку для інших учасників руху.

Раніше на цьому тижні Tesla оголосила про відкликання 9 136 машин Model X, випущених в період з вересня 2015 по липень 2016 року, через аналогічну проблему.

Tesla безкоштовно усуне дефекти.