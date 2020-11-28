Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо в яких областях зібрали найбільше врожаю

Субота, 28 листопада 2020, 11:30
 

Станом на 26 листопада українські сільгоспвиробники зібрали основних культур на рівні 80,3 мільйонів тонн з площі 23,7 мільйона га. 

Про це свідчать дані "Урожай Онлайн 2020", пише agronews.ua.

Найбільше основних сільськогосподарських культур зібрали аграрії таких областей: 

-Полтавської — 6,3 млн т;

-Харківської — 6,2 млн т;

-Вінницької — 5,6 млн т;

-Чернігівської — 5,4 млн т;

-Сумської — 5,3 млн т. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!