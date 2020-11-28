Стало відомо в яких областях зібрали найбільше врожаю
Субота, 28 листопада 2020, 11:30
Станом на 26 листопада українські сільгоспвиробники зібрали основних культур на рівні 80,3 мільйонів тонн з площі 23,7 мільйона га.
Про це свідчать дані "Урожай Онлайн 2020", пише agronews.ua.
Найбільше основних сільськогосподарських культур зібрали аграрії таких областей:
-Полтавської — 6,3 млн т;
-Харківської — 6,2 млн т;
-Вінницької — 5,6 млн т;
-Чернігівської — 5,4 млн т;
-Сумської — 5,3 млн т.
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