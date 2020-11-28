Стало відомо в яких областях зібрали найбільше врожаю

Через неможливість залучати кредитні кошти для покриття дефіциту бюджету уряд змушений зупинити фінансування незахищених видатків за більш ніж місяць до кінця року. Чи вдасться Україні впоратися з бюджетною кризою?

У березні в Україні, як і в більшості країн світу, запровадили жорсткі карантинні заходи. Як вітчизняний бізнес витримав карантин та чи готовий він до нового локауту?