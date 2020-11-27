НБУ визначив курс гривні на останній день листопада

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).

Нагадуємо:

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.

Економічна правда