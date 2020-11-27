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У Москві засудили ексголову "Нафтогазу" Бакая

П'ятниця, 27 листопада 2020, 20:05
 

Суд засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки) колишнього голову і одного із засновників НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая за особливо велике шахрайство.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі Басманного суду Москви.

Бакай був затриманий в Москві в жовтні 2017 року і поміщений під варту. Згодом запобіжний захід йому було змінено на домашній арешт.

Слідство звинуватило Бакая в розкраданні 12 млн доларів у Metalloinvest Limited, отриманих в рамках договору позики від імені ТОВ "Індустріальна група "Російський ведмідь". У МВС Росії, коментуючи справу Бакая, називали суму в 630 млн руб.

Зазначається, що Бакай має громадянства Росії, України і Греції. З 1997 року по 2000 рік був позаштатним радником президента Леоніда Кучми. У 2003-2004 роках очолював Державне управління справами.

Фігурував в ряді кримінальних справ, які розслідували українські правоохоронні органи. У 2005 році МВС України оголосило його в розшук у справі про зловживання повноваженнями.

У 2010 році за рішенням суду в Києві всі кримінальні справи проти Бакая були припинені.

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