Половину населення у ЄС і США провакцинують до квітня-травня 2021 року – прогноз Goldman
Аналітики Goldman Sachs очікують, що до середини 2021 року велика частина населення у головних розвинених економіках отримає вакцину проти коронавірусу, що сприятиме "різкому підйому" у зростанні глобальної економіки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Економісти прогнозують, що половина британського населення буде щеплена у березні, США і Канада досягнуть цього порогу через місяць, ЄС, Японія і Австралія - у травні.
"Ми очікуємо, що велика частина населення буде провакцинована наприкінці другого кварталу", - написали економісти Даан Струйвен та Сід Бхушан у звіті для клієнтів банку.
Зазначається, що найбільші надії на припинення пандемії, яка занурила світову економіку у найглибший спад після Великої депресії, покладаються на затвердження вакцини.
"Хоча вже є позитивні результати випробувань, виробники та уряди стикаються з логістичними перешкодами, щоб успішно вакцинувати сотні мільйонів людей по всьому світу", - пише агентство.
Економічна правда
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