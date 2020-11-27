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Половину населення у ЄС і США провакцинують до квітня-травня 2021 року – прогноз Goldman

П'ятниця, 27 листопада 2020, 19:05
 

Аналітики Goldman Sachs очікують, що до середини 2021 року велика частина населення у головних розвинених економіках отримає вакцину проти коронавірусу, що сприятиме "різкому підйому" у зростанні глобальної економіки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Економісти прогнозують, що половина британського населення буде щеплена у березні, США і Канада досягнуть цього порогу через місяць, ЄС, Японія і Австралія - у травні.

"Ми очікуємо, що велика частина населення буде провакцинована наприкінці другого кварталу", - написали економісти Даан Струйвен та Сід Бхушан у звіті для клієнтів банку.

Зазначається, що найбільші надії на припинення пандемії, яка занурила світову економіку у найглибший спад після Великої депресії, покладаються на затвердження вакцини.

"Хоча вже є позитивні результати випробувань, виробники та уряди стикаються з логістичними перешкодами, щоб успішно вакцинувати сотні мільйонів людей по всьому світу", - пише агентство.

Економічна правда

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Goldman Sachs економіка коронавірус

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