Верховний суд визнав "Астра Банк" неплатоспроможним

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Нацбанку та визнав "Астра Банк" неплатоспроможним.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Своїм рішенням у справі 826/8333/15 Верховний суд скасував рішення Окружного адмінсуду м. Києва та Шостого апеляційного адмінсуду, які визнавали дії НБУ протиправними.

У регуляторі нагадують, що Астра Банк є єдиним банком, який було виведено з ринку шляхом його продажу компанії-інвестору, а саме компанії AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, яка його докапіталізувала. В подальшому банк вийшов на ринок під новим брендом – Агропросперіс Банк.

Нагадаємо:

У березні 2015 року НБУ відніс ПАТ "Астра Банк" до категорії проблемних і неплатоспроможних.через здійснення банком ризикової діяльності. Бенефіціаром "Астри" є Микола Лагун, засновник "Дельта Банку", що теж був визнаний неплатоспроможним у 2015 році.

Зокрема, "Астра Банк" концентрував 91,2% активів у "Дельта Банку", який на той час теж вже було віднесено до категорії проблемних.