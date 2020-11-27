Справа торговельної марки "СБЕРБАНК": Верховний суд підтвердив перемогу Ощадбанку
Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову суду попередньої інстанції, згідно з якою Ощадбанк є єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України.
Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.
"Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено три експертизи.
Нагадаємо:
Ощадбанк виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії.
Економічна правда
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