Одеський припортовий завод постачатиме медичний кисень
П'ятниця, 27 листопада 2020, 13:03
Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню та невдовзі постачатиме його до лікарень регіону.
Про це повідомляє Думская.нет.
З отриманням ліцензії на виробництво медичного кисню завод за декілька днів почне його постачати до лікарень із хворими на COVID-19.
За словами волонтерки Катерини Ножевнікової, Одеська область вже отримала 400 кисневих концентраторів, що прямують до опорних лікарень регіону.
Повідомляється, що завод вже давно виробляє кисень зі вмістом у 99,7% за кріогенним методом. Проте для постачання йому бракувало саме ліцензії, яка наразі дозволить забезпечувати киснем понад 300 пацієнтів на добу.
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