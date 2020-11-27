Одеський припортовий завод постачатиме медичний кисень

Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню та невдовзі постачатиме його до лікарень регіону.

Про це повідомляє Думская.нет.

З отриманням ліцензії на виробництво медичного кисню завод за декілька днів почне його постачати до лікарень із хворими на COVID-19.

За словами волонтерки Катерини Ножевнікової, Одеська область вже отримала 400 кисневих концентраторів, що прямують до опорних лікарень регіону.

Повідомляється, що завод вже давно виробляє кисень зі вмістом у 99,7% за кріогенним методом. Проте для постачання йому бракувало саме ліцензії, яка наразі дозволить забезпечувати киснем понад 300 пацієнтів на добу.