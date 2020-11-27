УЗ відновлює курсування поїзда Київ — Рахів

"Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" №357/358 Київ - Рахів з 18 грудня на період масових зимових перевезень.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: 1 спальний вагон, 5 купейних та 6 плацкартних.

"З Києва поїзд № 357/358 Київ - Рахів відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова о 11:18 та прибуття до Києва о 06:43. Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів", - йдеться у повідомленні.

"Для відновлення курсування поїзда Укрзалізниця вжила заходів з модернізації інфраструктури. Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів.

Поїзд є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону", - додали в УЗ.

Також повідомляється, що за результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ -Рахів склала 89%, у зворотному напрямку - 94%. Лише на ділянці Теребовля - Рахів посадка та висадка пасажирів у середньому становила 332 та 390 осіб відповідно.

З розкладом поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати у залізничних касах та онлайн.

Економічна правда