В ЄС зроблять можливим доступ до персональних даних для компаній

Європейський союз розробив нові положення, за якими компанії зможуть отримувати доступ до публічних та персональних даних з метою розвитку інновацій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Завдяки дозволу бізнесу мати доступ до даних, Єврокомісія сподівається стимулювати інновації у сферах змін клімату та здоров’я й конкурувати з американськими та азійськими гігантами.

За новими правилами дослідницькі центри та компанії матимуть змогу отримати доступ до даних, що зазвичай заблоковані через приватність, комерційну конфіденційність чи права інтелектуальної власності.

Зміни не впливатимуть на GDPR (пакет документів, що регулює захист та прозорість використання персональних даних) - компанії муситимуть знайти технічні рішення, аби забезпечити приватність даних.

У ЄС сподіваються, що доступ до більших обсягів даних стимулюватиме бізнес до створення нових сервісів та продуктів, а дослідників - до розв’язання соціальних проблем.

Компаніям не обов’язково базуватися у Європі, їх також не зобов’язують зберігати дані на території ЄС - потрібен лише місцевий представник. Компанії зобов’язані впровадити як технічні, так і юридичні механізми захисту від неправомірних запитів інших країн на європейські дані.

Як один із засобів захисту компанії матимуть змогу використовувати подвійне шифрування даних.





