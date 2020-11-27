Венедіктова прозвітувала щодо боротьби з незаконним тиском на бізнес

Фото: УП

На контролі в Офісі генпрокурора перебуває майже 80 кримінальних проваджень, які стосують незаконного тиску на бізнес.

Про це у відеозверненні, яке оприлюднене на сайті відомства, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, "надважливе завдання для прокуратури – нівелювати незаконну протидію чи тиск на бізнес".

"Ще в травні ми розпочали відкритий і відвертий діалог із Національною радою реформ та бізнес-асоціаціями. Перешкод у інвесторів, які може допомогти здолати прокуратура, виявилося чимало. Наприклад, припинити безпідставне створення проблем підприємствам самими правоохоронцями і подбати про те, щоб злочини, вчинені відносно суб’єктів господарювання ефективно і оперативно розслідувались.

З цією метою у Офісі генпрокурора був створений спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Новий Департамент продовжив активну комунікацію із бізнес-середовищем і одразу взяв у роботу основні проблемні "кейси" по країні", - розповіла Венедіктова.

Вона додала, що Офіс генпрокурора "у постійному контакті" з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торгівельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців та інші.

"Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес", - зазначила генпрокурор.

За її словами, перша і основна проблема - різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна.

"А якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці – бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань.

Цей блок потребує дуже кропіткої і об’ємної роботи від органів слідства. Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій вже активізували роботу на цьому напрямі. У подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах", - заявила Венедіктова у зверненні.

Як приклад результативності цих дій вона розповіла, що одному з товариств Вінниччини вже забезпечено повернення майна - 1645 тонн цукру.

"У іншому випадку зупинено процес незаконного відчуження земельної ділянки, належної одному з представників найбільшої мережі супермаркетів країни. Оцінку діям прокурорів, які допустили початок такого відчуження, надасть Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора, яка розпочне відповідне кримінальне провадження.

Активізовано досудове розслідування за фактом відчуження 500 м кв нерухомості в центрі столиці, що належала представникам одного з найбільших IT-бізнесів України", - додала Венедіктова.

"Непоодинокі також випадки штучного зупинення реєстрації податкових накладних суб’єктам господарської діяльності. Профільні прокурори вживають заходів, щоб такі товариства були виключені з категорії "ризикових" та продовжували безперешкодну господарську діяльність.

В результаті роботи нашого Департаменту захисту інвестицій вже трьом компаніям відновлено репутацію", - прозвітувала генпрокурор.

За її словами, захист інвестицій - "надважливий напрямок, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії".

"Підтримка інвесторів – один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати.

Разом із тим, хочу наголосити: ми прокурори, а не адвокати, і якщо бізнес здійснює правопорушення – в усіх таких справах ми тільки на боці закону та порядку", - додала вона.

Економічна правда