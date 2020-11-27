Курс валют на 27 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,46 - 28,48 гривні;

Євро – 33,94 - 33,97 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,35 – 28,55 гривні. Євро купують по 33,55 гривні, продають по 33,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,41 - 28,47 гривні, євро - 33,65 - 33,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 28,44 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,85 грн (на 26 листопада - 33,78 гривні).

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,45 - 28,45 гривні.

Економічна правда