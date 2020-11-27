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Британія обмежуватиме вплив тех-гігантів на ринку

П'ятниця, 27 листопада 2020, 09:49
 

Британія впроваджує нові правила конкуренції з наступного року для забезпечення справедливої конкуренції на тех-ринку.

Про це повідомляють Reuters.

У британському Регуляторі ринків та конкуренції вважають, що концентрація сили на ринку в руках невеликої кількості компаній шкодить споживачам та бізнесу, а також уповільнює розвиток та інновації у секторі.

Зокрема, такі компанії як Google та Facebook володіють близько 80% ринку, прибутковість якого становила 14 мільярдів фунтів минулоріч. Уряд хоче забезпечити відсутність зловживанням силою великими тех-компаніями на ринку. 

У квітні наступного року у Британії розпочне роботу Відділ цифрових ринків, що матиме змогу блокувати та обмежувати рішення технологічних компаній.

Наразі тех-гіганти вже заявили про готовність співпрацювати з владою та надавати користувачам більше контролю за своїми даними та рекламою, яку вони бачать.

Так, від компаній вимагатимуть більшої прозорості у способах використання користувацьких даних, а нові правила також будуть підтримувати новинну індустрію.

Наразі ринковий регулятор також оцінює, чи є підґрунтя для відкриття формального розслідування щодо технологій Google. 

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конкуренція технології

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