Шанхай став найбільш сполученим містом у світі
Лондон, що тримав першість за розвитком сполучень, поступився місцем Шанхаю через пандемію.
Про це пише BBC.
З початком пандемії Лондон втратив 67% своїх авіасполучень, згідно даних Міжнародної авіатранспортної асоціації. Натомість Шанхай мав змогу піднятися у рейтингу та затвердити четвірку найбільш сполучених міст світу у Китаї.
В асоціації кажуть, що пандемія відкинула міжміське сполучення на сотню років прогресу - постраждали і такі найбільші транспортні хаби як Лондон, Токіо та Нью Йорк.
Речник МАТА зауважив, що тут навіть не йдеться про переможців, "просто окремі гравці постраждали менше".
Повітряне сполучення у Китаї мало змогу значно відновитися - протягом "Золотого тижня" (святкових днів, об’єднаних з вихідними) країною подорожували 425 мільйонів людей.
Китай також веде перемовини щодо безкарантинних коридорів до низки країн, зокрема Сінгапуру та Японії.
Крім Шанхаю найбільш сполученими містами світу є Пекін (Бейджин), Гуанчжоу та Ченду.
Індекс сполученості Міжнародної авіатранспортної асоціації вимірює, наскільки добре певне місто є сполученим з іншими містами у світі, що особливо важливо для торгівлі та інвестицій.
Економічна правда
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