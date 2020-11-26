Прем’єри Польщі і Угорщини пригрозили ЄС розпадом через механізм верховенства права

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан не знімуть блокування бюджету ЄС поки його прийняття зв’язане з затвердженням механізму захисту верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За словами Моравецького, новий механізм є політично мотивованим і може призвести до розпаду ЄС.

"Це вкрай небезпечно для згуртованості всієї Європи, це погане рішення, яке загрожує розпадом Європи, розпадом Євросоюзу в майбутньому" - наголосив він.

Орбан у свою чергу повідомив, що вони підписали з Моравецьким спільну заяву. "Ми об'єднаємо наші інтереси і аргументи в цьому обговоренні, і Угорщина не приймає ніяких пропозицій, які були б неприйнятні для Польщі. Ми будемо битися разом", - заявив Орбан.

Глава польського уряду згадав так звану люксембурзьку кризу 60-х років. За його словами, президент Франції Шарль де Голль кілька місяців дотримувався політики порожнього крісла, оскільки боровся за власне право вето. "Право вето - це закон, зашитий в договори", - підкреслив Моравецький.

За його словами, це право піклуватися про інтереси кожної з держав-членів. "Сьогодні атакують Угорщину, Польщу, Словенію, завтра це може бути Болгарія, Іспанія, Італія, тому що комусь щось ще може не сподобатися", - зазначив він.

"Ми не вагаючись застосовуємо вето не тільки на благо Угорщини і Польщі, а й на благо всього Євросоюзу", - підкреслив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.

Європейська правда