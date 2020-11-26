Офіційний курс: гривня ослабла до долара та посилилась до євро
Четвер, 26 листопада 2020, 19:21
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 28,44 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,85 грн (на 26 листопада - 33,78 гривні).
Нагадуємо:
26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.
26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,45 - 28,46 гривні.
Економічна правда
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