В Україні з'явився ще один поштовий оператор

Колаж: Алло

Рітейлер "АЛЛО" оголосив про запуск нового поштово-логістичного оператора на території України - "АЛЛО Express".

Про це свідчить запис у Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв'язку, передає прес-служба компанії.

"Компанія буде надавати послуги з доставки та видачі посилок інтернет-замовлень з сайту allo.ua. Відділення поштового оператора АЛЛО Express будуть розташовуватися в діючих магазинах АЛЛО в 140 містах України", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що крім класичних поштових послуг АЛЛО Express планує надавати комплекс фінансових сервісів у партнерстві з ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ": переказ грошових коштів без відкриття рахунків та інші фінансові послуги в межах платіжної системи "ЕЛЕКТРУМ" та інших платіжних систем.

"Уже в найближчому майбутньому цей сервіс буде доступний у всіх відділеннях поштового оператора", - додали в компанії.

"В умовах сьогоднішніх реалій і з урахуванням значного перетікання роздрібних продажів в онлайн, було прийнято рішення перебудувати процеси власної логістики та інвестувати в створення власного поштового оператора.

Розвивати сервіс доставки плануємо за двома напрямками: доставка інтернет-замовлень у будь-яке відділення АЛЛО Express, а також - адресна кур'єрська доставка покупцю", - заявив CEO ГК "Алло" Максим Раскін.

Також планують розвивати кілька форматів поштових відділень, у тому числі й за межами діючих магазинів АЛЛО.

"У 2021 році всі інтернет-замовлення, оформлені на сайті allo.ua, можна буде отримати у відділеннях АЛЛО Express або за допомогою адресної кур'єрської доставки цього оператора", - зазначили у компанії.

Економічна правда