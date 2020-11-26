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В УЗ планують перевозити поїздами не менше 50% внутрішніх туристів

Четвер, 26 листопада 2020, 17:50
 

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що компанія докладе зусиль, щоб переключити на себе не менше 50 % туристів, які подорожують Україною.

Про це Жмак сказав під час зустрічі з представниками туристичного бізнесу України, передає прес-служба УЗ.

"Один з пріоритетів пасажирського сегменту Укрзалізниці - розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом. Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19, залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу", - зазначив він.

За словами Жмака, першими кроками для поліпшення взаємодії з туроператорами та збільшення туристичних перевезень є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 грн до 80 грн.

Водночас голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що подорожі залізницею - новий та затребуваний тренд у туризмі.

"Багатьом здавалося, що залізниця - це вчорашній день, але насправді то тренд майбутнього - безпечні, екологічні та комфортні подорожі. Ми відчуваємо жваву цікавість з боку європейських туристів і бачимо, що Укрзалізниця може задовольнити цей попит. Саме тому поглибимо діалог з перевізником для створення гідного продукту як для українців, так і для іноземних мандрівників", - сказала Олеськів.

Жмак додав, що Укрзалізниця вже зробила кроки для підвищення привабливості поїздів для туристів: запровадження гнучкої системи знижок, нових зимових маршрутів, знижок на проїзд у вагоні 1 класу швидкісного поїзда.

Економічна правда

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