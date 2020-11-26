Фондом гарантуються близько 40% суми вкладів фізосіб у банках

Фонд гарантування вкладів фізосіб покриває 224,9 мільярда гривень, що становить 39% загальної суми вкладів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж жовтня зросла на 1,7 мільярда гривень та становить 575 мільярдів на 1 листопада.

З них вкладів у національній валюті - понад 330 мільярдів, ще 244 мільярди гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 5,14 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда.

ФГВФО покриває вклади сумою менше за 200 тисяч гривень - такими вкладами володіють 98,1% фізосіб. На ще 1,9% припадає 350 мільярдів вкладів сумою понад 200 тисяч.

ФОПів у структурі вкладників - 3,2%, їхні вклади сумарно становлять 44,3 мільярда гривень (7,7% загальних вкладів).

Станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банка.

Економічна правда





