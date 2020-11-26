У Міненерго анонсували зростання тарифу на електроенергію для населення

У Міненерго анонсували рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію, за словами в.о. міністра Юрія Бойка, ведеться робота, щоб прийняти "максимально зважене рішення".

Про це на брифінгу заявив в.о. міністра Юрія Бойка, передає "Укрінформ".

"Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення", - сказав Бойко.

За словами в.о. міністра, середньозважена вартість доставки (тариф на передачу "Укренерго", тариф на розподіл оператора системи розподілу, а також тариф на поставку постачальника універсальних послуг) електроенергії від електростанції до будівлі становить 1,03 грн.