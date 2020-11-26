У Міненерго анонсували зростання тарифу на електроенергію для населення
У Міненерго анонсували рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію, за словами в.о. міністра Юрія Бойка, ведеться робота, щоб прийняти "максимально зважене рішення".
Про це на брифінгу заявив в.о. міністра Юрія Бойка, передає "Укрінформ".
"Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення", - сказав Бойко.
За словами в.о. міністра, середньозважена вартість доставки (тариф на передачу "Укренерго", тариф на розподіл оператора системи розподілу, а також тариф на поставку постачальника універсальних послуг) електроенергії від електростанції до будівлі становить 1,03 грн.
"А середньозважена ціна 1 кВт-год для середньозваженого споживача за останні місяці становить 1,04 грн. По суті в рамках поточної моделі ПСО оплачується виключно доставка", - пояснив він.
Проте у грудні, за його словами,у грудні тариф "Укренерго" із 24 копійок за кВт-год підвищується до 31 коп. Таким чином, у грудні доставка для всіх категорій споживачів зростає на 7 копійок.
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