Всі розділи
Укр / Рус

Віцепрем’єр запропонував передати виробника бойових ракет міністерству без допуску до таємниці – StateWatch

Четвер, 26 листопада 2020, 12:40

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства ще три державні підприємства: Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр "Безпека". 

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на проект розпорядження Кабміну від Уруського та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

Зазначається, що штат міністерства досі не сформовано. Нещодавно завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи. 

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі.

"У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому", - йдеться в документі. 

Раніше StateWatch повідомила про те, що Уруський запропонував також передати "Антонов" та ще 5 авіапідприємств Мінстратегпрому.

"Фактично тільки в середині листопада розпочався добір кадрів в Мінстратегпром. Ще не сформований режимно-секретний відділ. Тому у разі передачі підприємств може бути повністю заблокована робота Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха", - коментує документ Голова StateWatch Гліб Канєвський.  

Нагадаємо, нещодавно в "Укроборонпромі" заявили про згортання реформи ОПК та втручання з боку Мінстратегпрому.

Натомість, в Мінстратегпромі, яке не має власного веб-сайту, дописали в Facebook, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінпромполітики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укроборонпром" про конфлікт із Мінстратегпромом: Ми хочемо чесних правил гри 20 листопада 2020, 12:40
У Мінстратегпромі відповіли на звинувачення "Укроборонпрому": Здивовані "демаршем" 19 листопада 2020, 15:20
Мінпромисловості скасувало тендер на авто для керівництва, а потім оголосило новий з іншими вимогами 19 листопада 2020, 11:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!