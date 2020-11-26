Віцепрем’єр запропонував передати виробника бойових ракет міністерству без допуску до таємниці – StateWatch

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства ще три державні підприємства: Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр "Безпека".

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на проект розпорядження Кабміну від Уруського та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

Зазначається, що штат міністерства досі не сформовано. Нещодавно завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі.

"У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому", - йдеться в документі.

Раніше StateWatch повідомила про те, що Уруський запропонував також передати "Антонов" та ще 5 авіапідприємств Мінстратегпрому.

"Фактично тільки в середині листопада розпочався добір кадрів в Мінстратегпром. Ще не сформований режимно-секретний відділ. Тому у разі передачі підприємств може бути повністю заблокована робота Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха", - коментує документ Голова StateWatch Гліб Канєвський.

Нагадаємо, нещодавно в "Укроборонпромі" заявили про згортання реформи ОПК та втручання з боку Мінстратегпрому.

Натомість, в Мінстратегпромі, яке не має власного веб-сайту, дописали в Facebook, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому".

Економічна правда