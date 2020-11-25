В Україні створили чат-бот, який перевіряє закупівлю ліків лікарнями

ГО "Антикорупційний штаб" запустила чат-бот "Медсестра Іванка", який перевіряє закупівлю ліків лікарнями.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Перш ніж витрачати гроші на медикаменти з власного гаманця, ви можете перевірити, чи закупила їх ваша лікарня", - йдеться у повідомленні.

"Медсестра Іванка" дає можливість:

підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель; залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі; переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України; дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.

Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.

Підключити бота можна у Telegram або Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka

Економічна правда