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В Україні створили чат-бот, який перевіряє закупівлю ліків лікарнями

Середа, 25 листопада 2020, 19:55
 

ГО "Антикорупційний штаб" запустила чат-бот "Медсестра Іванка", який перевіряє закупівлю ліків лікарнями.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Перш ніж витрачати гроші на медикаменти з власного гаманця, ви можете перевірити, чи закупила їх ваша лікарня", - йдеться у повідомленні.

"Медсестра Іванка" дає можливість:

підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель;

залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;

переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;

дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.

Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.

Підключити бота можна у Telegram або Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka

Економічна правда

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