В Україні створили чат-бот, який перевіряє закупівлю ліків лікарнями
ГО "Антикорупційний штаб" запустила чат-бот "Медсестра Іванка", який перевіряє закупівлю ліків лікарнями.
Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.
"Перш ніж витрачати гроші на медикаменти з власного гаманця, ви можете перевірити, чи закупила їх ваша лікарня", - йдеться у повідомленні.
"Медсестра Іванка" дає можливість:
підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель;
залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;
переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;
дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.
Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним.
Підключити бота можна у Telegram або Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka
Економічна правда
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