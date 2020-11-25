"Велика двадцятка" ініціювала замороження боргів окремих країн - Україна до них не входить

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Країни "Великої двадцятки" ініціювали замороження боргів до середини 2021 року, та це стосується лише країн з низьким рівнем доходу, до яких Україна не входить.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ініціатива країн "Великої двадцятки" щодо зупинки обслуговування боргів перед офіційними кредиторами до середини 2021 року особливо вразливими країнами стосується країн з низьким доходом за класифікацією Світового банку, до яких Україна не відноситься. Ми плануємо виконувати наші боргові зобов’язання та дотримуватись Середньострокової стратегії управління державним боргом, використовуючи диверсифіковані джерела залучення коштів", - пояснили у коментарі Укрінформу у Міністерстві фінансів.

У відомстві також зауважили, що у "коронакризу" Україна увійшла з сильнішими макроекономічними показниками, ніж які були за попередніх економічних криз. Один із них - частка боргу до ВВП. За результатами 2019 року показник держборгу до ВВП України знизився до 44,3%, державного та гарантованого державою боргу – до 50% (порівняно з 80% в 2016 році).

"В цьому році пік виплат за зовнішніми виплатами Україна вже успішно пройшла. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, а саме МВФ, ЄС, Світового банку, та розбудові внутрішнього ринку запозичень, Україна впевнено проходить роки пікового боргового навантаження", - підкреслили у Мінфіні.

Раніше "Велика двадцятка" продовжила до кінця червня 2021 року програми із заморожування боргів особливо вразливих країн, що поширюється на 73 країни. Загальна сума відкладених платежів становить 5,7 мільярда доларів.