Кабмін відстрочив повноцінний запуск державної е-системи в сфері будівництва

Уряд продовжив до 31 березня 2021 року термін дії експериментального проєкту із запуску першої черги Єдиної державної е-системи у сфері будівництва.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вважаємо за необхідне продовжити експериментальний проєкт, визначивши термін, достатній для аналізу роботи першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, виявлення помилок та їх виправлення.

Рекомендуємо встановити термін завершення експериментального проекту до 31 березня 2021 року", - заявив під час засідання міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За словами першого заступника голови Мінцифри Олексія Вискуба, станом на листопад експериментальний проєкт можна вважати успішним.

Зокрема, запустили новий реєстр, до якого внесено понад 30 тис об'єктів і більш ніж 60 тис дозвільних документів. Близько 82% органів місцевого самоврядування вже працюють у новій системі, видали понад 8 тис будівельних паспортів і більше ніж 3 тис містобудівних умов.



"У грудні ми плануємо запровадити можливість видачі в електронній формі дозволу на виконання будівельних робіт, а також сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації", - зазначив Вискуб.



Раніше завершення експериментального проєкту було заплановане на 30 листопада, а запуск порталу Єдиної державної е-системи у сфері будівництва - на 1 грудня 2020 року.

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