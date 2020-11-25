"Нафтогаз" отримає право розробляти шельфові надра газу

Кабмін прийняв постанову, якою дозволив НАК "Нафтогаз" займатись розробкою та видобутком природного газу на континентальному шельфі України.

За словами Міністра екології Романа Абрамовського, це дозволить наростити власний видобуток природного газу, створити робочі місця та наповнити держбюджет.

Компанія може розпочати роботи відразу після погодження необхідних процесів.

"Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до 40 мільйонів доларів", - розповіли у "Нафтогазі". На морській території зосереджені найбільші ресурси газу України – 1-2 трлн м³. В перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд м³ / рік, зазначили у компанії.

Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що збір за отримання спеціального дозволу на видобуток встановлюється у розмірі 10% початкової ціни на аукціоні, якщо глибина моря до 100 метрів та 1%, якщо глибина моря більше 100 метрів.

"Наша мета - щоб державна компанія розпочала цей процес (розробки надр - ЕП), а під час розвідки, промислової розробки будуть залучені, можливо, інвестори. Можливо, компанія зможе власними силами добувати додатковий об’єм газу і збільшувати енергетичну незалежність", - зазначив Абрамовський.

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив проти. За його словами, проєкт постанови несе ризики в частині розміру збору за видачу спецдозволів, що може спричинити недонадходження до держбюджету.

За словами Абрамовського, натомість, додаткових втрат держбюджета не вбачається.

Економічна правда