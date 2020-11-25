Кабмін до кінця 2021 року продовжив економічні санкції проти РФ

Кабмін прийняв постанову про продовження до кінця 2021 року торгових санкцій щодо товарів, які походять із Росії.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 листопада.

Постанова вносить поправки до урядової постанови №1166 від 30 грудня 2015 року, яка передбачає обмеження імпорту продукції походженням з Росії.

"Проектом постанови пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Зазначимо, що відповідно до постанови уряду від 30 грудня 2015 року № 1146, до всіх товарів походженням з РФ застосовуються ставки ввізного мита, при цьому преференційний режим щодо РФ (вільна торгівля) скасовується. Такі обмеження діють з 2 січня 2016 року, з того часу їх щороку продовжують.

Економічна правда